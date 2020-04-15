Çinli bilim adamları: Coronavirüs 4 metreye kadar bulaşabiliyor, ayakkabılara dikkat
Çinli bilim adamları koronavirüs ile ilgili araştırmalarına devam ederken yeni bilgiler virüsün 4 metreye kadar bulaşabildiğini ortaya koyuyor. Çinli bilim adamları, koronavirüsün özellikle ayakkabılarda yaşadığı konusunda da uyardı.
Çin'de yapılan yeni araştırmalara göre Sars-CoV-2 virüsünün maksimum iletim mesafesi dört metreye kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, bundan dolayı sosyal mesafenin en az dört metre olması gerektiğini ifade ettiler.
AYAKKABI TABANLARINA DİKKAT
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Araştırmada koronavirüs ayakkabı tabanlarında yaşayabiliyor ve sağlık personeli tarafından hastane içine ve çevresine taşınabildiği ifade edildi.
HASTA YATAĞI KORKULUKLARINA...
Vuhan'daki Huoshenshan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tıbbi personel tabanından alınan örneklerin yarısının Sars-CoV-2 için pozitif test edildiğini duyuran Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, virüsün zeminlere, bilgisayar mouselarına, çöp kutularına ve hasta yatağı korkuluklarına yaygın olarak dağıldığının keşfedildiğini bildirdi.
PLASTİK VE ÇELİKTE 3 GÜN
Raporda "Kişilerin Covid-19 hastalarını içeren koğuşlardan çıkmadan önce ayakkabı tabanlarını dezenfekte etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz" denildi. Geçen ay, New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırmada yeni koronavirüsün plastik ve çelik gibi belirli yüzeylerde üç güne kadar yaşayabileceği öne sürülmüştü.
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