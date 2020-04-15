Son dakika: Rusya'da corona virüs vaka sayısında rekor artış! Son 24 saatte...
Son dakika haberine göre Rusya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 388 artış gösterdi. Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu geçti.
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 388 rekor artış ile 24 bin 490'a yükseldi.
Son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 198 oldu.
2 MİLYONU AŞTI
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 65'e ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 174 bin 60 vakayla İspanya, 162 bin 488 ile İtalya, 143 bin 303 ile Fransa, 132 bin 210 ile Almanya ve 93 bin 873 ile İngiltere izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 295 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı:
"İran (74 bin 877), Türkiye (65 bin 111), Belçika (31 bin 119), Hollanda (27 bin 419), Kanada (27 bin 63), İsviçre (25 bin 936), Brezilya (25 bin 684), Rusya (21 bin 102), Portekiz (17 bin 448), Avusturya (14 bin 234), İsrail (12 bin 46), Hindistan (11 bin 487), İrlanda (11 bin 479), İsveç (11 bin 445), Güney Kore (10 bin 591) ve Peru (10 bin 303)."
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 210 ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 126 bin 754 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 484 bin 597 kişi ise iyileşti.
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