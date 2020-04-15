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Çin’de 46 yeni coronavirüs vakası görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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VİRÜSÜN ÇIKTIĞI YERDE SON DURUM!

’de yeni tip virüs salgınında dün 46 yeni vaka kayıtlara geçti. 10 vakanın Çin anakarasında olduğu 36 vakanın ise kaynaklı olduğu açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 46 Covid-19 vakası tespit edildiğini, bunlardan 8'inin Heilongjiang eyaletinde, 2'sinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 36 vakanın ise kaynaklı olduğunu bildirdi.

YURT DIŞI VAKA SAYISI ARTIYOR

Böylece, yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 500'e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 295'e çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Komisyon, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde 1 kişinin öldüğü, salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342'ye yükseldiği bilgisini de verdi.

78 KİŞİ DAHA İYİLEŞTİ

Çin anakarasında dün 78 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının ise 77 bin 816'ya ulaştığı açıklandı.

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