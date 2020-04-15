Çin’de 46 yeni coronavirüs vakası görüldü
Çin’de yeni tip korona virüs salgınında dün 46 yeni vaka kayıtlara geçti. 10 vakanın Çin anakarasında olduğu 36 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 46 Covid-19 vakası tespit edildiğini, bunlardan 8'inin Heilongjiang eyaletinde, 2'sinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 36 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.
YURT DIŞI VAKA SAYISI ARTIYOR
Böylece, yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 500'e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 295'e çıktı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Komisyon, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde 1 kişinin öldüğü, salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342'ye yükseldiği bilgisini de verdi.
78 KİŞİ DAHA İYİLEŞTİ
Çin anakarasında dün 78 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının ise 77 bin 816'ya ulaştığı açıklandı.
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