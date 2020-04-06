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İran'dan flaş açıklama: "Çin, dünyaya acı bir şaka yaptı"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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ÇİN, DÜNYAYA ACI BİR ŞAKA YAPTI

, yönetiminin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Çin, Kovid-19'dan ölenler ve hastalarla ilgili açıkladığı rakam ve istatistiklerle dünyaya acı bir şaka yaptı." dedi.

, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, soruları yanıtladı.

"Çin Kovid-19'dan ölenler ve hastalarla ilgili açıkladığı rakam ve istatistiklerle dünyaya acı bir şaka yaptı." diyen Cihanpur, "Bu hastalığa yakalanan ülkeler, Çin'in açıklamalarını göz önüne alarak, hastalığın gripten daha hafif olduğunu zannetti. Böyle değil. Bu hastalığın döneminin iki ay olduğunu söylemek de mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

"TAHRAN'DA DURUM 'KIRMIZI' SEVİYEDE"

Tahran'da durumun "kırmızı" seviyede olduğuna işaret eden Cihanpur, şunları söyledi:

"Tahran'da ölü ve vaka sayısı düşüşe geçmişti. Ama Nevruz tatilinin bitmesiyle halkın şehre dönmesi ve iş yerlerinin açılması neticesinde, gelecek hafta rakamların artışını beklemek lazım. Önlemlere riayet edilmez ve konu hafife alınırsa, başkentte salgın yeniden başlayabilir."

'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

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