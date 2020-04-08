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Son dakika: Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, ÇİN DEVLET BAŞKANI CİNPİNG İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Başkan , Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Görüşmede iki lider, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konularını ele aldı.

Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Şi görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

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