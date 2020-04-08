Son dakika: Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Görüşmede iki lider, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konularını ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Şi görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.