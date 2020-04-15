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ABD'de onlarca mobil morg hazırlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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ABD'DE ONLARCA MOBİL MORG HAZIRLANDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin arttığı ABD'nin eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu. Icahn Stadyumu'nun otoparkına getirilen düzinelerce mobil morgun iç düzenlemelerine ilişkin çalışmalar böyle görüntülendi.

Queens'in Randalls Island bölgesindeki Icahn Stadyumu'nun otoparkına getirilen düzinelerce mobil morgun iç düzenlemelerine ilişkin çalışmaların görüntüleri herkesi şoke etti.

ABD'de onlarca mobil morg hazırlandı ABD'DE ONLARCA MOBİL MORG HAZIRLANDI

MOBİL MORGLAR

Hazırlıklar kapsamında, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görüldü.

Mobil morgların yerleştirildiği Randalls Island etrafında yer alan şehrinde bir düzine hastane bulunsa da morg kapasitelerinin Kovid-19 ölümlerine cevap verecek yeterlilikte olmadığı biliniyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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