Rusya'da son 24 saatte binin üzerinde yeni vaka tespit edildi

Son dakika haberine göre; Rusya ilk kez binin üzerinde koronavirüs vakası bildirdi. Koronavirüs son 24 saatte bin 154 insana bulaştı. Salgında ölenlerin sayısı 58'e vaka sayısı da 7 bin 497'ye yükselmiş oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Rusya'da korkunç yüzünü göstermeye başladı. Rusya son 24 saatte binin üzerinde yeni vaka bildirerek salgın tarihinde bir ilki yaşadı.

RAKAMLAR HIZLAR ARTIYOR

Ülkede son 24 saatte COVID-19 bin 154 insana bulaştı, 11 kişi yaşamını yitirdi. Salgında ölenlerin sayısı 58'e vaka sayısı da 7 bin 497'ye yükselmiş oldu.