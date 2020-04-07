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Rusya'da son 24 saatte binin üzerinde yeni vaka tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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RUSYA'DA BİR İLK! REKOR ARTIŞ

Son dakika haberine göre; ilk kez binin üzerinde vakası bildirdi. Koronavirüs son 24 saatte bin 154 insana bulaştı. Salgında ölenlerin sayısı 58'e sayısı da 7 bin 497'ye yükselmiş oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan 'da korkunç yüzünü göstermeye başladı. Rusya son 24 saatte binin üzerinde yeni bildirerek tarihinde bir ilki yaşadı.

RAKAMLAR HIZLAR ARTIYOR

Ülkede son 24 saatte COVID-19 bin 154 insana bulaştı, 11 kişi yaşamını yitirdi. Salgında ölenlerin sayısı 58'e vaka sayısı da 7 bin 497'ye yükselmiş oldu.

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