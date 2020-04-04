Son dakika: Rusya bu kez tarih verdi! Corona virüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama
Son dakika haberine göre Rusya’nın daha önce duyurduğu corona virüs aşısının bazı hayvanlarda testlerinin tamamlandığı duyurularak insanlarda haziran ayından itibaren deneneceği açıklandı.
Rusya'nın geçtiğimiz haftalarda Corona Virüsüne karşı geliştirdiği ilacı dünya kamuoyuna duyurmasından sonra aşının test aşamalarıyla ilgili Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin Başkanı Rinat Maksyutov, Rus devlet televizyonuna çalışmanın detaylarını anlattı.
BAZI HAYVANLARDA TESTLER TAMAMLANDI
Aşının laboratuvar çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Maksyutov bazı hayvanlarda testlerin tamamlandığını söyleyerek, "Şu ana kadar aşı fareler ve gelincikler üzerinden denendi. Primatlar üzerinde aşılama süreci devam ediyor. Laboratuvar ortamındaki çalışmaları primat testlerini tamamladıktan sonra Nisan ayı sonuna kadar tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Ardından bilimsel çalışmalara devam ettikten sonra Haziran ayında da aşının insanlar üzerinde denenmeye başlayacak" dedi.
RUSYA'DA VAKA SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI
Rusya'da aşı çalışmaları devam ederken ülke genelinde vaka sayılarında da hızla yükseliş görülmeye devam ediyor. Rusya Corona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan yeni açıklamada 78 bölgede toplam vakanın 4 bin 731'e ulaştığı ifade edilirken ölü sayısının 43'e ulaştığı duyuruldu. Son 24 saatte toplam 52 kişi iyileşirken en çok vaka kaydı yine Moskova Bölgesi'nde görüldü.
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