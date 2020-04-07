Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 10 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs vakaları 10 bin 75’e ulaştı. Son 24 saatte yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edilirken ölenlerin sayısı 487'ye yükseldi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 73 kişi artarak 487'ye yükseldi.

BİNE YAKIN KİŞİ İYİLEŞTİ

Son 24 saatte yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edilirken, iyileşenlerin sayısı da 813'ten 913'e çıktı.

SINIRLAR KAPATILDI

Afrika'da önlemler kapsamında şu ana kadar 43 ülke sınırlarını tamamen kapatırken, 7 ülke de uluslararası hava trafiğini sonlandırdı.