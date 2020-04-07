07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kore Yarımadası üzerinde ABD casus uçağı görüldü

Kore Yarımadası üzerinde ABD casus uçağı görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020
ABONE OL
ABD CASUS UÇAKLARI KORE YARIMADASI'NDA!

Hava Kuvvetlerine ait istihbarat uçağının üzerinde uçuş yaptığı bildirildi. Öte yandan ABD, ile nükleer görüşmelerin kesilmesinin ardından Pyongyong yönetiminden gelecek yeni silah denemesi benzeri provokatif eylemlerden endişe etmesi nedeniyle geçen yılın son aylarında bölgedeki havadan izleme ve askeri istihbarat faaliyetini yoğunlaştırmıştı.

haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, hava araçları izleme sitesi "Aircraft Spots", "RC-135W Rivet Joint" model elektronik istihbarat uçağının, ülkenin kuzeydoğusundaki Gangwon ve Seul ile İnçeon şehirlerini içine alan Gyeonggi bölgesi üzerinde uçtuğunun belirlendiğini aktardı.

Site, geçen cumartesi günü aynı tipte bir hava aracının üzerinde uçtuğunu açıklamıştı.

, ile nükleer görüşmelerin kesilmesinin ardından Pyongyong yönetiminden gelecek yeni silah denemesi benzeri provokatif eylemlerden endişe etmesi nedeniyle geçen yılın son aylarında bölgedeki havadan izleme ve askeri istihbarat faaliyetini yoğunlaştırmıştı.

"Aircraft Spots" geçen yıl aralık ayı boyunca Boeing firmasının ürettiği "RC-135W" elektronik istihbarat uçaklarının yanı sıra, Northrop Grumman firması tarafından üretilen "E-8 Joint STARS" model müşterek izleme ve radar sistem uçaklarının, Kore Yarımadası üzerinde uçtuğunu tespit etmişti.

Ayrıca 11 Aralık'ta Kore Yarımadası ve yakınlarında bir B-52 stratejik bombardıman uçağı ile Global Hawk insansız hava aracının tespit edildiği belirtilmişti.

Kuzey Kore ile ABD arasında, geçen yıl şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, 'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA