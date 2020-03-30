Rusya Merkez Bankası'ndan ekonomi uyarısı
Koronavirüsle mücadele kapsamında Rusya'yı ekonomik zorluklar bekliyor. Rusya Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki ekonomik faaliyetlerin “geçici, ancak kayda değer bir şekilde” düşeceği uyarısında bulundu.
Rusya Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki ekonomik faaliyetlerin "geçici, ancak kayda değer bir şekilde" düşeceği uyarısında bulundu.
Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Ekonomi: veriler, tahminler, yorumlar" adlı raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelere dair değerlendirmeler yer aldı.
Rus ekonomisinin normale dönmesine dair sürecin, Kovid-19 salgını nedeniyle genel durumun düzelmesine bağlı olduğuna işaret edilen raporda, "Alınan önlemler nedeniyle Rusya'daki ekonomik faaliyetler geçici, ancak kayda değer bir şekilde düşecek." yorumuna yer verildi.
Rusya'da üretim ve tüketim faaliyetlerinin şubatta artış gösterdiği bilgisine yer verilen raporda, özellikle madencilik sektöründe önemli bir büyümenin yaşandığı belirtildi.
Uzmanlara göre, petrol fiyatlarındaki düşüş ve koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisi için 2020'nin negatif yönlü baskılarla geçmesi bekleniyor.
Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin bu yıl büyümeyeceğini belirterek, "Tahminler şu anda hazırlanıyor ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl küçülecek." ifadesini kullanmıştı.
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