ABD'de bir televizyonda coronavirüs ayini: Tanrı'nın rüzgarını sana üflüyorum

ABD'de televizyon aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün bitmesine yönelik ikinci kez ayin düzenledi. Copeland, "Tanrı'nın rüzgârını sana üflüyorum. Sonsuza kadar yok edildin ve asla geri dönmeyeceksin.” İfadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsten en çok etkilenen ABD'de sağlık sistemi çökerken vaka ve ölü sayıları hızlar artıyor. Süreç içerisinden ilginç olaylar da yaşanıyor. Bir televizyon programında koronavirüs yok etmek için ayin düzenlendi.

"KORONAVİRÜSÜ YOK ETTİK"

misyonerlik yapan Kanneth Copeland Copeland, koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde önce kameraya üfledi, sonra da "Tanrı'nın rüzgârını sana üflüyorum. Sonsuza kadar yok edildin ve asla geri dönmeyeceksin. Teşekkürler Tanrım. Hadi gerçekleştir. Koronavirüsü yok ettik" ifadelerini kullandı.

"SANA ONUN AŞISININ BİR AN ÖNCE GETİRİLMESİNİ EMREDİYORUM"

Copeland geçen ay düzenlediği ayinde, "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et derken Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum" ifadelerini kullanmış, düzenlediği ayin sosyal medyada gündem olmuştu.