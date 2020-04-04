04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayısında rekor artış!

Son dakika: İngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayısında rekor artış!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
ABONE OL
İNGİLTERE'DE ÖLENLERİN SAYISINDA REKOR ARTIŞ!

Son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313'e yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA