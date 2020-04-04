Son dakika: İngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayısında rekor artış!
Son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313'e yükseldi.
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