Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in skandal teklifine Türkiye’den tokat gibi cevap
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, göçmenlerle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel'e sunduğu teklife ilişkin, "Ülkemizdeki sığınmacıları Yunanistan kendi ülkesine alabilir. Avrupa Birliği de sığınmacılar için sağlayacağı maddi desteği Yunanistan'a verebilir. Biz de komşuluk ilkesi gereği Yunanistan'a maddi destekte bulunuruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, göçmenler hakkında gönderdiği mektuba ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"ÇARPIK VE AHLAKSIZ BİR ANLAYIŞIN ÜRÜNÜDÜR"
Miçotakis'in mektubunda, Türkiye'ye maddi desteğin Avrupa'ya göçmen akınlarının azalmasıyla doğru orantılı şekilde yapılması teklifinde bulunduğunu anımsatan Hami Aksoy, "Yunanistan'ın kapısına gelen sığınmacılara tüm dünyanın gözü önünde uyguladığı insanlık dışı ve utanç verici muameleler hala hafızalardayken, bu ülkenin şimdi de mültecilerin sayısı üzerinden maddi destek teklif etmesi son derece çarpık ve ahlaksız bir anlayışın ürünüdür" dedi.
"MADDİ DESTEKTE BULUNURUZ"
Türkiye'nin tamamen insani nedenlerle misafir ettiği 4 milyon sığınmacı için bugüne dek 40 milyar dolar harcadığını kaydeden Aksoy, şu açıklamada bulundu:
"AB ise Suriyeliler için Türkiye'ye yaptığı 6 milyar Euro'luk taahhüdün bugüne kadar sadece 2.7 milyarını göndermiştir. Yunanistan'a ise, ülkesindeki 100 bin sığınmacı için 3 milyar Euro'ya yakın destek vermiştir. Bizim teklifimiz bakidir. Ülkemizdeki sığınmacıları Yunanistan kendi ülkesine alabilir. Avrupa Birliği de sığınmacılar için sağlayacağı maddi desteği Yunanistan'a verebilir. Biz de komşuluk ilkesi gereği Yunanistan'a maddi destekte bulunuruz."
MEKTUP GÖNDERDİ
Miçotakis mektubunda, Avrupa'ya göçmen akınlarının önlenmesinde Türkiye ile iş birliğinin belirleyici rolü bulunduğunu belirterek, AB ile Türkiye arasında, yeni finansman mekanizması oluşturulmasını içeren bir anlaşma imzalanmasını istedi.
SKANDAL TEKLİF
Miçotakis, AB'den Türkiye'ye maddi desteğin "daha az akınlar için daha çok finans ve daha büyük akınlar için daha az finans" ilkesine dayandırılması gerektiğini kaydetti.
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