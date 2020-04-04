Son dakika: İran'dan dünyayı umutlandıran haber! 106 yaşındaki corona virüs hastası iyileşti
Son dakika haberine göre İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 106 yaşındaki hastanın 14 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileştiği bildirildi.
Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Furkani Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 106 yaşındaki bir erkek hastanın iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.
Açıklamada, hastanın 14 gün boyunca tedavi gördüğü vurgulanarak, tedavi sürecine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kum kentindeki 106 yaşındaki hastanın "Kovid-19'u yenen dünyadaki en yaşlı hasta" olduğu düşünülüyor.
YAŞLILAR DA HASTALIĞI YENİYOR
Salgında, en yüksek risk grubunu oluşturan 80 yaş üstü hastalar da Kovid-19 tedavisinin ardından tamamen iyileşebiliyor.
Simnan eyaletinde 103 yaşında Haver Ahmedi adlı kadının, Bem kentinde 91 yaşındaki hasta ile Kum kentinde 90 yaşındaki kadının da hastalığı yendikleri açıklanmıştı.
Kovid-19 nedeniyle dün 134 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da, toplam can kaybı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e çıktı.
İran'da Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana 17 bin 935 kişi sağlığına kavuştu.
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