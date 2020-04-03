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İngiltere’den acı haber! 36 yaşındaki genç hemşire corona virüsten hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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İNGİLTERE’DE GENÇ HEMŞİREDEN ACI HABER

’nin Walsall kentinde hastanede çalışan (36), koronavirüs (corona virüs) sebebiyle hayatını kaybetti. Nasreen, ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden 6’ıncı sağlık çalışanı oldu.

Hemşire , Walsall Manor Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının tedavisinde çalışıyordu. Hemşire Nasreen'in başka hastalığı olmadığına dikkat çeken kız kardeşi (22), ablasının son derece sağlıklı olduğunu ve bu hastalığın son derece ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Ablası gibi sağlık çalışanı olan Kazeema Nasreen basına yaptığı açıklamada, "Bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Ablam sadece 36 yaşındaydı ve sağlıklı, zinde biriydi" dedi.

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