Son dakika: İspanya ve İran'da ürküten rakam! Son 24 saatte ölüm sayısı korkuttu
Son dakika haberine göre İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı. Öte yandan İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 53 bin 160'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 16 bin 401'e yükselirken; 211 bin 775 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte 5 bin 904 kişi yaşamını yitirdi, 78 bin 834 kişide daha virüs tespit edildi.
Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 13 bin 915'e yükselirken; vaka sayısı da 115 bin 242'ye çıktı.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 294'E YÜKSELDİ
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 294'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 50 bin 468'e çıktığını bildirdi.
ABD'DE VAKA SAYISI 245 BİN 559
ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin'i ve İtalya'yı geçti. 245 bin 559 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 57 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor.
ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 84 bin 794'e yükselirken; 1107 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 59 bin 929 kişide virüs tespit edildiği ve 5 bin 398 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 112 bin 65'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 348'e çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 2 bin 926'ya, vaka sayısının da 34 bin 173'e çıktığı belirtildi. İngiltere'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 32'sinin Türk olduğu bildirildi.
Son olarak, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı da 356'ya yükseldi.
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