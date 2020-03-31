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31.03.2020

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın koronavirüs duyarsızlığı kamerada |Video

İngiltere yeni tip koronavirüs küresel salgınıyla mücadelesine devam ederken Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın yaptığı duyarsız hareket sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 16 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 500'ü aştı. İngiliz basını Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsün tükürük damlacıklarıyla yayıldığına dikkati çekerek, Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın, Başbakanı Boris Johnson’un koronavirüse yakalandığının açıkladığı basın toplantısında önündeki sayfaları çevirirken elini yalayarak ıslatmasını eleştirdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler ise büyük tepki çekti.

İngiltere'de Başbakan Johnson'un corona virüs olmasıyla halkı bilgilendirme açıklamalarını Başbakan yerine yapan Dominic Raab, İngiliz köşe yazarlarının eleştirilerine hedef oldu.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın basın önünde açıklama yaparken sert ve sinirli bir havası olduğunu belirten İngiliz köşe yazarları, Raab'ın tehditkar bir tutumu olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Raab'ın, konuşma sırasında sayfaları çevirmek için elini ağzına götürmesi de eleştirilerin hedefindeydi. Sosyal medya kullanıcıları, Raab'ın sayfaları çevirmek için elini yalamasını corona virüs tedbirlerine en başta kendisinin uymaması olarak yorumladı.

Raab, pazartesi günü yaptığı haftalık bilgilendirme açıklamalarında, yurt dışında seyahat yasakları sebebiyle mahsur kalan İngiliz vatandaşlarına değindi. Seyahat veya tatil amacıyla yurtdışında mahsur kalan İngilizlerin yüz binlerce olduğunu belirten Dominic Raab, mahsur kalanları kurtarmak için 75 milyon pound'luk bütçe ayırdıklarını ifade etti.

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