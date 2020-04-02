Son dakika: Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi...Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İngiltere’den yapılan açıklamaya göre, karantina altında tutulan Johnson’ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İngiltere'den yapılan açıklamaya göre, karantina altında tutulan Johnson'ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz hafta koronavirüs testi yaptırmış, test sonucu pozitif çıkmıştı.