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Son dakika: Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında flaş gelişme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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BORİS JOHNSON HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Son dakika haberi...Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Başbakanı ’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İngiltere’den yapılan açıklamaya göre, karantina altında tutulan Johnson’ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Başbakanı 'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İngiltere'den yapılan açıklamaya göre, karantina altında tutulan Johnson'ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz hafta koronavirüs testi yaptırmış, test sonucu pozitif çıkmıştı.

Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan corona virüs mesajı: İşler daha da kötüleşecek SON DAKİKA: İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'DAN CORONA VİRÜS MESAJI: İŞLER DAHA DA KÖTÜLEŞECEK
Son dakika: İngiltere’den kritik koronavirüs kararı! Başbakan Boris Johnson hastalanırsa... SON DAKİKA: İNGİLTERE’DEN KRİTİK KORONAVİRÜS KARARI! BAŞBAKAN BORİS JOHNSON HASTALANIRSA...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan korkutan koronavirüs açıklaması İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'DAN KORKUTAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

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