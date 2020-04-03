İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan flaş korona virüs (Covid-19) açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Kovid-19) salgının bilançosunun oldukça ağırlaştığı İngiltere'nin Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan önemli açıklama geldi. Matt Hancock, İngiliz halkının sosyal mesafeyi dikkate almaları konusunda uyardı. Hancock, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları halinde koronavirüsün (Covid-19) salgınının yayılmasında yıkımın şiddetli olacağını belirtti.

İngiltere 'den koronavirüs salgınına ilişkin kritik bir açıklama geldi. İngiliz medyasının servis ettiği haberlere göre, Sağlık Bakanı Matt Hancock , koronavirüsün ülkede yayılmasına ilişkin yıkıcı etkisinin beklenenden daha erken gelebileceğini duyurdu.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUYUN YOKSA YIKICI ETKİSİ GELECEK"

Bakan Hancock, tüm ülke halkına sosyal mesafeyi korudukları ve evde kaldıkları için teşekkür etti. Hancock, "Modelleme, zirvenin önümüzdeki birkaç hafta içinde beklenenden daha erken geleceğini öne sürüyor" ifadelerini kullandı. İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, geçtiğimiz hafta koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve kendisini karantina altına aldığını duyurmuştu. Hancock'un koronavirüs semptomlarının hafiflediği ve iyileştiği duyurulmuştu.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 926'ya, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 34 bin 173'e yükseldi.