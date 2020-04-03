Son dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 684 arttı
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi. Öte taraftan Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha iyi hissediyorum. Hala ateşim var" dedi.
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.
İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON: DAHA İYİ HİSSEDİYORUM, HALA ATEŞİM VAR
İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz 27 Mart'ta test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurarak evden çalışacağını açıklamıştı. Evinde karantinada bulunan Başbakan Johnson, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Johnson, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullandı.
Karantinada kalmaya devam edeceğini bildiren Başbakan Johnson, "Bu yüzden hükümet tavsiyelerine uygun olarak bu belirti devam edene kadar izolasyonuma devam etmeliyim" diye konuştu. Virüsü yenmek için hükümet olarak sürekli çalıştıklarını da vurgulayan Johnson, ay sonuna kadar günde yaklaşık 100 bin test yapılacağını belirtti.
Öte yandan karantinada bulunduğu evinde ilk kez görüntülenen İngiltere Başbakanı Johnson sağlık çalışanlarını alkışlamak için evinin önüne çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Johnson yaptığı paylaşımda İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür ederek, "Korona virüsüyle savaşmak için yaptığı her şey için NHS'ye ve tüm kritik durumdaki çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten ilham kaynağısınız" ifadelerini kullanmıştı.
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