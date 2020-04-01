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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: İttifak dayanışmasının açık göstergesi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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NATO'DAN FOTOĞRAFLI TÜRKİYE AÇIKLAMASI: GURUR VERİCİ

Genel Sekreteri , Türk Silahlı Kuvvetlerinin () ve 'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 'ye ait ve 'ya tıbbı malzeme götüren uçağın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Genel Sekreteri , "NATO dayanışması faaliyet halinde. NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE'DEN DESTEK

, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile gönderileceğini duyurmuştu.

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