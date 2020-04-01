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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi | Video
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya Etimesgut Askeri Havalanından TSK'ya ait uçak ile gönderildi.
Türkiye, Etimesgut Askeri Havaalanından kargo uçağı ile İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderdi.TALİMAT ERDOĞAN'DAN
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." ifadelerine yer verildi.
Türkiye, Etimesgut Askeri Havaalanından kargo uçağı ile İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." ifadelerine yer verildi.
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