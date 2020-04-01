01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
01.04.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi | Video

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya Etimesgut Askeri Havalanından TSK'ya ait uçak ile gönderildi.

Türkiye, Etimesgut Askeri Havaalanından kargo uçağı ile İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderdi.

TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'den iki ülkeye yardım malzemesi
Türkiye'den iki ülkeye yardım malzemesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
Birinci sınıf öğrencisi ikizlerden #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına duygulandıran destek
Birinci sınıf öğrencisi ikizlerden #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına duygulandıran destek
Bakanlık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı
Bakanlık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı
Bu millet darda kalanın yanındadır
"Bu millet darda kalanın yanındadır"
Bakan Karaismailoğlu TBMM'de yemin etti
Bakan Karaismailoğlu TBMM'de yemin etti
Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
TİM 15 milyon TL bağışladı! #BizBizeYeterizTürkiyem
TİM 15 milyon TL bağışladı! #BizBizeYeterizTürkiyem
Detaylar belli oldu! Kritik tarih 7 Nisan Salı...
Detaylar belli oldu! Kritik tarih 7 Nisan Salı...
İnfaz düzenlemesiyle kaç mahkum tahliye olacak?
İnfaz düzenlemesiyle kaç mahkum tahliye olacak?
Ceza infaz düzenlemesi hangi suçları kapsamıyor |Video
Ceza infaz düzenlemesi hangi suçları kapsamıyor |Video
Korona karantinası altına tutulan umrecilerden haber
Korona karantinası altına tutulan umrecilerden haber
Daha Fazla Video Göster