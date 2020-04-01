Son dakika: ABD'de 6,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre ABD'nin Idaho eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.
Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün, eyaletin başkenti Boise'in kuzeydoğusunda dağlık bölge olduğunu duyurdu.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği, Nevada ve Montana dahil olmak üzere Idaho'ya komşu 6 eyalette hissedildiği belirtildi.
Yetkililer, yaklaşık 30 saniye süren depremde can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.
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