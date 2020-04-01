Son dakika: İngiltere’de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Son dakika haberine göre İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesindeki Dewsbury kasabasında bulunan bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

Batı Yorkshire bölgesinde bulunan Dewsbury kasabasındaki bir evde doğalgaz patlaması meydana geldi. Yerel medya, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini; acil durum ekiplerinin gaz sızıntısı ihtimali üzerinde durduklarını duyurdu. Patlama sırasında evde bulunan 55 yaşındaki erkek kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Öte yandan, patlamanın ardından etrafa saçılan parçalardan birinin başına isabet etmesiyle yaralanan diğer kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.