23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | İspanya La Liga corona virüs nedeniyle süresiz ertelendi

SPOR
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
LA LİGA CORONA VİRÜS NEDENİYLE SÜRESİZ ERTELENDİ

Son dakika haberi...'da maçlar, resmi makamlardan "Hayati tehlike geçti" raporu gelinceye kadar süresiz ertelendi.

İspanya'da La Liga yönetimi, profesyonel futbol müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle süresiz askıya aldı.

La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, İspanya Hükümet yetkililerinin herhangi bir sağlık riski oluşturmadan devam ettirilebileceklerini düşünene kadar tüm profesyonel futbol müsabakalarının askıya alındığı belirtildi.

Maçların askıya alınmasıyla ilgili kararın İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile alındığı duyuruldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelenecek mi? Flaş açıklama 2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI ERTELENECEK Mİ? FLAŞ AÇIKLAMA
Korkunç rakam! Avrupa Şampiyonası'nın ertelenme bedeli ağır oldu KORKUNÇ RAKAM! AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN ERTELENME BEDELİ AĞIR OLDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA