Son dakika | İspanya La Liga corona virüs nedeniyle süresiz ertelendi
Son dakika haberi...İspanya La Liga'da maçlar, resmi makamlardan "Hayati tehlike geçti" raporu gelinceye kadar süresiz ertelendi.
İspanya'da La Liga yönetimi, profesyonel futbol müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle süresiz askıya aldı.
La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, İspanya Hükümet yetkililerinin herhangi bir sağlık riski oluşturmadan devam ettirilebileceklerini düşünene kadar tüm profesyonel futbol müsabakalarının askıya alındığı belirtildi.
Maçların askıya alınmasıyla ilgili kararın İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile alındığı duyuruldu.
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