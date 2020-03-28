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Haiti coronavirüs ile mücadele ederken başhekim çete tarafından kaçırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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AJANSLAR SON DAKİKA GEÇTİ! DOKTOR KAÇIRILDI

Koronavirüs salgının bulaştığı insan sayısı 600 bini aşarken tüm dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ülkelerinden ’de coronavirüs hayatı olumsuz etkilerken doktorlar kaçırılmaya başlandı. Reuters'in servis ettiği bilgiye göre bir başhekim çetelerce kaçırıldı.

Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ederken bugün dikkat çeken bir koronavirüs haberi de Reuters tarafından yapıldı. ülkelerinden 'de bir hastanenin başhekimi kaçırıldı. Salgın yüzünden doktorlara her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan dönemde çetelerin doktorları kaçırması tepki çekti.

OCAK AYINDAN İTİBAREN 15 KİŞİ KAÇILDI

Haiti'nin en büyük hastanelerinden birinin başhekimi kaçırıldı. Reuters haber ajansı, Dr. Jerry Bitar'ın hastaneden çıkıp evine giderken çeteler tarafından önünün kesildiğini bildiriyor.

HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Kaçırılmanın duyulmasıyla hastane önüne toplanan kalabalıklar Dr. Bitar'ın serbest bırakılması için sloganlar attı, doktorlar ise kaçırılma nedeniyle hastaneye yeni hasta kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Bölgenin en fakir ülkesi olan Haiti'de, adam kaçırma gibi suçlar oldukça yaygın. Polis, yalnızca Ocak ayında 15 kaçırılma olayının kayıtlara geçtiğini aktarıyor.

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