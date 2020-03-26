26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: AB'den corona virüse karşı flaş iş birliği çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2020
ABONE OL
AB'DEN CORONA VİRÜSE KARŞI İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "AB üyesi hiçbir ülke tek başına bu krizin üstesinden gelemez." dedi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınını yavaşlatmak için bireylerin sosyal mesafe uygulaması gerektiğini anımsattı.

Pek çok ülkesinin koronavirüse karşı ilk adım olarak sınırlarını kapattığını hatırlatan Von der Leyen, "Sınırı olmayan bir kriz bariyerler koyularak çözülemez." diye konuştu.

Son dakika: Meksika’dan ilginç Corona virüs Covid-19 çıkışı! Puebla Valisi Miguel Barbosa: Yoksullar virüse karşı... SON DAKİKA: MEKSİKA’DAN İLGİNÇ CORONA VİRÜS (COVİD-19) ÇIKIŞI! PUEBLA VALİSİ MİGUEL BARBOSA: YOKSULLAR VİRÜSE KARŞI...

Von der Leyen, Avrupa'da mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının önemine dikkati çekti ve, "Bazı ülkelerin tek taraflı olarak iç pazarda ürünlerin geçişini engellemeleri anlamsız. Koronavirüsle mücadelede ülkelerin yakın iş birliği yapması gerekli. AB üyesi hiçbir ülke tek başına bu krizin üstesinden gelemez." değerlendirmesinde bulundu.

“Koronavirüs düğümü” Charles M. Lieber'de saklı! Corona biyolojik savaş mı? Hayvansal bir mikrop mu? | VİDEO “KORONAVİRÜS DÜĞÜMÜ” CHARLES M. LİEBER'DE SAKLI! CORONA BİYOLOJİK SAVAŞ MI? HAYVANSAL BİR MİKROP MU? | VİDEO

AB ülkelerinin birbirlerine güvenmeleri ve inanmaları gerektiğini söyleyen Von der Leyen, Avrupa'nın bir dönüm noktasında olduğunu ve virüsün ülkeleri bölmemesi gerektiğini anlattı.

Son dakika: İran'da Corona virüs gerçeği! İşte binlerce can kaybı ve başarısızlığın nedeni... SON DAKİKA: İRAN'DA CORONA VİRÜS GERÇEĞİ! İŞTE BİNLERCE CAN KAYBI VE BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA