26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Son dakika: İran'da Corona virüs gerçeği! İşte binlerce can kaybı ve başarısızlığın nedeni...

SON DAKİKA HABERİ: Dünyada hızla yayılan ve binlerce can kaybına yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) birçok ülke "devlet ve millet dayanışması" ile mücadele ederken İran'da ise durum bundan tamamen farklı seyrediyor. Bunun nedeni olarak da "ilk vakanın gizlenmesi, önlemlerin geç alınması ve halkın yetkililere güvenmemesi" gösteriliyor. Öte taraftan Corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısının 2 bini, vaka sayısının da 27 bini geçtiği İran, virüsten en çok zarar gören ülkeler arasında yer alıyor. İşte İran'daki şok tablo ve devlet kanadından suçlamalar...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:47
  • 1
  • 32
Son dakika: İran'da Corona virüs gerçeği! İşte binlerce can kaybı ve başarısızlığın nedeni...

İran devlet yetkililerinin Koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede farklı açıklamaları ve halkın virüsten korunma konusunda verilen talimat ve tavsiyelere uymaması da ülkede ölü ve vaka sayısının her geçen gün giderek artmasına neden oluyor.

  • 2
  • 32
Son dakika: İran'da Corona virüs gerçeği! İşte binlerce can kaybı ve başarısızlığın nedeni...

Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 2 bini, vaka sayısının da 27 bini geçtiği İran, virüsten en çok zarar gören ülkeler arasında yer alıyor.

  • 3
  • 32
Son dakika: İran'da Corona virüs gerçeği! İşte binlerce can kaybı ve başarısızlığın nedeni...

VİRÜS İRAN'DA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İran Meclisi Şiraz Milletvekili Behram Parsayi ve Nobel ödüllü İranlı hukukçu Şirin Ebadi, Kovid-19'un ülkede ortaya çıkmasıyla ilgili İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Mahan Hava Yolları Şirketi'ni suçladı.

  • 4
  • 32
Son dakika: İran'da Corona virüs gerçeği! İşte binlerce can kaybı ve başarısızlığın nedeni...

Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Hüseyin Bahreyni de "İran'da koronavirüs nedeniyle bu kadar can kaybının yaşanmasının nedeni, Kum kentinde öğrenim gören 700 Çinli öğrencidir." dedi.

  • 5
  • 32
Son dakika: İran'da Corona virüs gerçeği! İşte binlerce can kaybı ve başarısızlığın nedeni...

İran lideri Ali Hamaney ise tüm krizlerin sorumlusu olarak "ülke düşmanlarını, ABD ile Batılı ülkeleri" ve onlar tarafından uygulanan yaptırımları gördü.