Son dakika: İran'da Corona virüs gerçeği! İşte binlerce can kaybı ve başarısızlığın nedeni...

SON DAKİKA HABERİ: Dünyada hızla yayılan ve binlerce can kaybına yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) birçok ülke "devlet ve millet dayanışması" ile mücadele ederken İran'da ise durum bundan tamamen farklı seyrediyor. Bunun nedeni olarak da "ilk vakanın gizlenmesi, önlemlerin geç alınması ve halkın yetkililere güvenmemesi" gösteriliyor. Öte taraftan Corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısının 2 bini, vaka sayısının da 27 bini geçtiği İran, virüsten en çok zarar gören ülkeler arasında yer alıyor. İşte İran'daki şok tablo ve devlet kanadından suçlamalar...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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