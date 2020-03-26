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Son dakika: Meksika’dan ilginç Corona virüs (Covid-19) çıkışı! Puebla Valisi Miguel Barbosa: Yoksullar virüse karşı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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İLGİNÇ KORONA ÇIKIŞI! YOKSULLAR VİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLI

Son dakika haberi... Dünya Corona virüs (Covid-19) ile boğuşuyor. İnsanlığa acı günler yaşatan bu ölümcül virüs 20 bine yakın can alarak her yeri kapana sıkıştırdı. Dünyadan gelen haberler ise bir hayli ilginç... Onlardan biri de 'da bir validen geldi. , yoksulların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığı olduğunu öne sürdü.

'da , ülkede Kovid-19 vakalarının büyük bölümünü, aralarında önde gelen iş adamlarının yer aldığı zenginlerin oluşturduğu haberleri üzerine "Eğer zenginseniz risk altındasınız. Yoksulsanız değilsiniz. Biz yoksul insanların bağışıklığı var." yorumunu yaptı.

Meksika'da bazı çevreler, yetersiz hijyen koşullarının, bakteri ve diğer mikroplara maruz kalan bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanıyor.



MEKSİKA HÜKÜMETİNDEN KARAR

Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell de salgınla mücadele çerçevesinde federal hükümetin yarından itibaren zaruri olmayan tüm faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu.



ALTI KİŞİ ÖLDÜ

Meksika'da 475 Kovid-19 vakasının dörtte üçünü, uluslararası seyahat edenlerin oluşturduğu ifade ediliyor.

Ülkede 6 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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