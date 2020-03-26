Son dakika: Meksika’dan ilginç Corona virüs (Covid-19) çıkışı! Puebla Valisi Miguel Barbosa: Yoksullar virüse karşı...
Son dakika haberi... Dünya Corona virüs (Covid-19) ile boğuşuyor. İnsanlığa acı günler yaşatan bu ölümcül virüs 20 bine yakın can alarak her yeri kapana sıkıştırdı. Dünyadan gelen haberler ise bir hayli ilginç... Onlardan biri de Meksika'da bir validen geldi. Puebla Valisi Miguel Barbosa, yoksulların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığı olduğunu öne sürdü.Meksika'da Puebla Valisi Miguel Barbosa, ülkede Kovid-19 vakalarının büyük bölümünü, aralarında önde gelen iş adamlarının yer aldığı zenginlerin oluşturduğu haberleri üzerine "Eğer zenginseniz risk altındasınız. Yoksulsanız değilsiniz. Biz yoksul insanların bağışıklığı var." yorumunu yaptı.
Meksika'da bazı çevreler, yetersiz hijyen koşullarının, bakteri ve diğer mikroplara maruz kalan bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanıyor.
MEKSİKA HÜKÜMETİNDEN KARAR
Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell de salgınla mücadele çerçevesinde federal hükümetin yarından itibaren zaruri olmayan tüm faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu.
ALTI KİŞİ ÖLDÜ
Meksika'da 475 Kovid-19 vakasının dörtte üçünü, uluslararası seyahat edenlerin oluşturduğu ifade ediliyor.
Ülkede 6 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Merkel'in ikinci testi de negatif çıktı!
- Kraliçe Elizabeth’ten mesaj: "Sağlıklıyım"
- O bölgede koronadan ilk ölüm!
- İran'da Corona virüs gerçeği! İşte binlerce can kaybının nedeni...
- Rus ordusu İtalya'da!
- Corona virüs kabusunda üzücü haber!
- 14 yıl sonra ortaya çıktı!
- Dünyayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda çıktı
- Korona kabusu! Kahreden haber: Biri polis diğeri hemşire...
- İran'daki salgında ikinci dalga korkusu!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri
- Devletten 1825 TL destek! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 İŞKUR başvuru formu
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Kıyamet alametleri neler? Corona virüsü kıyamet alameti mi? İşte Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri
- Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?
- Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...
- MEB son dakika: 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?