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Son dakika: Papa Franciscus ile aynı konutta kalan rahipte korona virüs tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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Katolik dünyasının ruhani lideri ve Devlet Başkanı ile aynı konutta kalan rahipte korona virüs tespit edildi. Öte yandan Vatikan'da da 4 kişide korona virüs vakası ortaya çıktı.

Korona virüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa 2. Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte korona virüs tespit edildiği duyuruldu.

'e daha önce korona virüs testi yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.

Öte yandan 'da 4 kişide korona virüs tespit edildi.

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