Son dakika: Papa Franciscus ile aynı konutta kalan rahipte korona virüs tespit edildi
Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile aynı konutta kalan rahipte korona virüs tespit edildi. Öte yandan Vatikan'da da 4 kişide korona virüs vakası ortaya çıktı.
Korona virüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa 2. Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte korona virüs tespit edildiği duyuruldu.
Papa Franciscus'e daha önce korona virüs testi yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.
Öte yandan Vatikan'da 4 kişide korona virüs tespit edildi.
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