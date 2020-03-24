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Laos'ta ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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'ta ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi. Moungpak, Laos vatandaşı biri kadın 2 kişide koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Şinhua ajansının haberine göre, Phouthone Moungpak, basına yaptığı açıklamada, vatandaşı biri kadın 2 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığını belirtti.

ÜLKE DIŞI KAYNAKLAR

Virüs tespit edilen kadın hastanın, semptomlar göstermeden önce ülkenin kuzeyindeki Vangvieng bölgesi ile Kamboçya'ya giden bir turist rehberi olduğu aktarılan açıklamada, otel çalışanı olduğu belirtilen erkek hastaya ise eğitim kursu için gittiği Tayland'da virüsün bulaştığının tahmin edildiğini bildirildi.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ DEĞİL

Başkent Vientiane'de tahsis edilen Mittaphab Hastanesinde tedavi altına alınan 2 hastanın durumunun ciddi olmadığını ve tedavinin iyi gittiğini söyleyen Moungpak, hastalarla yakın temasta bulunan kişilerin karantina altına alındığını sözlerine ekledi.

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