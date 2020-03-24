Son dakika: İtalya ile Tunus arasında "Korona" krizi: El koydular...

Son dakika haberine göre; İtalya'da koronavirüs vakalarının tavan yapması ve ülkede 6 bin 77 kişinin ölümü ile büyük panik yaşanıyor. Öte taraftan zorlu süreçten geçen İtalya'dan devlet arasında kriz çıkaracak müdahaleler geliyor. Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, ülkesine tıbbi alkol taşıyan bir gemiye İtalya tarafından el konulduğunu açıkladı. Ayrıca Çekya makamları geçen hafta Çin'in İtalya'ya gönderdiği ve Losovice kentinde sevk için bekleyen 110 bin maskeden oluşan tıbbi yardıma el koymuş ve iki ülke arasındaki kriz Çekya'nın İtalya'ya aynı miktarda maske göndereceğini açıklamasıyla çözülmüştü.

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "İtalyanlar, Tunus'a doğru gelen tıbbi alkol yüklü bir gemiye el koydu." dedi.

Olayı Çin'den İtalya'ya tıbbi maske taşıyan bir kamyona Çekya'da el konulmasına benzeten Museylini, "Tüm Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor. Hepsi koronavirüs (Kovid-19) korkusundan tıbbi ekipmanları çalıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Museylini, geminin nereden geldiğine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Tunus makamları daha önce Çin'in kendilerine tıbbi malzeme göndereceğini duyurmuştu.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele eden ülkelerde tıbbi ekipman eksikliği öne çıkıyor. Birçok ülke sağlık ekipmanları ve yardımcı ürünlerde ihracat yasağı getirdi.

Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 89 olarak açıklandı.



İTALYA'DA 6 BİNDEN FAZLA ÖLÜ!

İtalya ise salgına en çok kurban veren ülke konumunda. İtalya'daki toplam teyitli vaka sayısı 60 binin üzerine çıkarken, 6 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Çekya makamları geçen hafta Çin'in İtalya'ya gönderdiği ve Losovice kentinde sevk için bekleyen 110 bin maskeden oluşan tıbbi yardıma el koymuştu.

İki ülke arasındaki kriz Çekya'nın İtalya'ya aynı miktarda maske göndereceğini açıklamasıyla çözülmüştü.







DÜNYA GENELİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 382 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 382 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 382 bin 19 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 16 bin 565 kişi öldü ve 102 bin 431 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 277, Hong Kong'da 4, İtalya'da 6 bin 77, İspanya'da 2 bin 311, İran'da 1812, Fransa'da 860, ABD'de 582, İngiltere'de 335, Hollanda'da 213, Almanya'da 123, Güney Kore'de 120, İsviçre'de 120, Belçika'da 88, Japonya'da 50, Endonezya'da 49, Türkiye'de 37, Brezilya'da 34, İsveç'te 33, Filipinler'de 33, Kanada'da 24, Danimarka'da 24, Portekiz'de 23, Irak'ta 23, Avusturya'da 21, San Marino'da 20, Mısır'da 19, Ekvador'da 18, Cezayir'de 17, Yunanistan'da 17, Malezya'da 15, Norveç'te 10, Hindistan'da 10, Lüksemburg'da 8, Avustralya'da 8, Polonya'da 8, Macaristan'da 8, Romanya'da 7, İrlanda'da 6, Pakistan'da 6, Panama'da 6, Peru'da 5, Lübnan'da 4, Arjantin'de 4, Fas'ta 4, Burkina Faso 4, Tayland'da 4, Meksika'da 4, Arnavutluk'ta 4, Bulgaristan'da 3, Kolombiya'da 3, Ukrayna'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 3, Tunus 3, Slovenya'da 3, Bangladeş'te 3, Sırbistan'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Bahreyn'de 2, Porto Riko'da 2, Mauritius 2, Şili'de 2, Gana'da 2, Paraguay'da 2, Kuzey Makedonya'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Afganistan, Guadeloupe, Azerbaycan, Moldova, Andorra, Bosna Hersek, Litvanya, Hırvatistan, Rusya, İsrail, Çekya, Finlandiya, İzlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Zimbabve, Gambiya ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI, 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler ABD, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa olurken, "Worldometer"deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karası 81 bin 171, İtalya 63 bin 927, ABD 46 bin 145, İspanya 35 bin 136, Almanya 29 bin 56, İran 23 bin 49, Fransa 19 bin 856, Güney Kore 9 bin 37, İsviçre 8 bin 795, İngiltere 6 bin 650, Hollanda 4 bin 749 , Avusturya 4 bin 477, Belçika 3 bin 743, Norveç 2 bin 625, Avustralya 2 bin 136, Kanada 2 bin 91, Portekiz 2 bin 60, İsveç 2 bin 59, Brezilya 1924, Japonya 1840, Türkiye 1529, Malezya 1518, Danimarka 1460, İsrail 1442, Çekya 1236 ve İrlanda 1125."