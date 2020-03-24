Son dakika: Çin’de yeni virüs: Hanta! 32 kişi karantinaya alındı (Hanta virüsü nedir?)
Son dakika haberi... Çin’de korona virüsünün ardından yeni virüs oraya çıktığı ifade ediliyor. Ülkenin Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi. Otobüste bulunan 32 kişi de karantinaya alındı. Peki, Hanta virüsü nedir? İşte Çin'de koronavirüsten sonra ortaya çıkan Hanta virüsü hakkında son dakika haberi...Çin'den dünyaya yayılan ve 17 bin 138 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsünde vaka sayısı ve can kaybı sayıları artıyor. Dünya korona virüsü şokunu atlatamadan Çin'de yeni bir virüsün endişesini yaşamaya başladı.
1 KİŞİ HANTA'DAN ÖLDÜ! 32 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Çin'in Yunnan eyaletinde Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi. Otobüste bulunan 32 kişi de karantinaya alındı.
YENİ SALGIN MI?
Adı açıklanmayan kişide hanta virüsü tespit edilmesinin ardından hanta virüsü sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, korona virüsünün ardından yeni bir salgın olabileceği endişesini yaşıyor.
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HANTA VİRÜSÜ NEDİR?
Kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan hanta virüsünün öldürücü olduğu ifade ediliyor. Griple benzerlik belirtiler gösteren hanta virüsünde hastalık bulaşan kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtiler görülebileceği bildiriliyor.
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