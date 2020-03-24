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Son dakika: Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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ALMANYA'YA ŞOK! 6 MİLYON KAYIP...

Son dakika haberi... 'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin kaybolduğu bildirildi.

dergisinin haberine göre Savunma Bakanlığının satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maskenin transit geçtiği havalimanında kaybolduğu ifade edildi.

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sözcüsü haberi doğrulayarak satın alınan maskelerin toplam siparişi verilen sağlık malzemelerinin küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Haberde, 20 Mart'ta 'da olması gereken maskelerin ülkeye gelmemesi üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.

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