İran'da korona kısıtlamaları uzatıldı! Ruhani başvuru ve ölüm oranlarının düştüğünü söyledi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona salgını nedeniyle ülke genelindeki kısıtlamaların 3 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Hasan Ruhani hastanelere başvuruların ve ölüm oranlarının düşmeye başladığını söyledi. Öte yandan İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1934'e yükseldi.
Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisi dışındaki tüm yetkililerin koruyucu maskeyle katıldığı Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ÖLÜM ORANI DÜŞMEYE BAŞLADI
Ruhani, son günlerde Kovid-19 nedeniyle hastanelere başvuruların ve ölüm oranlarının düşmeye başladığına dikkati çekerek, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.
"SAĞLIK MESAFESİNE RİAYET EDELİM"
Salgının kontrol altına alınabilmesi için halkın sağlık yetkililerin tavsiyelerine uyması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Corona Virüsü taşıyan bir kişi öksürmeyebilir ve ateşi de olmayabilir ancak gerekli iki metrelik sağlık mesafesine riayet edelim." dedi.
KISITLAMALAR 3 NİSAN'A UZATILDI
Ülke genelindeki kısıtlamaların uzatıldığını açıklayan Ruhani, market, manav ve eczane gibi dükkanların halkın ihtiyaçlarının karşılanması için bu kapsamda olmadığını hatırlatarak, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu, daha önce 1 Nisan'a kadar durdurduğumuz tüm işler için tatil süresini 3 Nisan'a kadar uzattı." dedi.
Devlet memurlarının da 3 Nisan'a kadar dönüşümlü olarak çalışmasını isteyen Ruhani, "Bu süreçten çıkabilmemiz için memurların üçte biri işe gitsin. Üçte ikisi ise izinli sayılsın." ifadelerini kullandı.
Ruhani, tedbirler kapsamında geçici olarak cezaevlerinden serbest bırakılan kişilerin izin süresinin de 19 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildiğini aktardı.
İRAN'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI BİN 934'E ULAŞTI
Öte yandan İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1934'e yükseldi.
TÜM EYALETLERE YAYILDI
İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
Ülkede virüse yakalananların sayısı 23 bini aşarken can kaybı 1812'ye yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 8 bin 376'sı ise iyileşerek taburcu edildi.
KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU
Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de Nevruz Bayramı tatilinin sonrasına, 3 Nisan'a kadar ertelenmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manavlar ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 1 Nisan'a kadar kapatılmıştı.
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