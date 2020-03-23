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Yahudi ailesi Rockefeller Koronavirüsü (Covid-19) 10 yıl önce böyle anlatmış!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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ROCKEFELLER KORONAVİRÜSÜ 10 YIL ÖNCE BÖYLE ANLATMIŞ!

Dünyanın en zengin aileier arasında yer alan Yahudi ailesi , 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü anlattığı ortaya çıktı. Rockefeller ailesine ait 'nın 10 yıl önce yayınladığı raporda, salgınını birebir anlattığı ortaya çıktı. İşte o raporda öne çıkan çarpıcı ifadeler...

Koronavirüsün () insan yapımı bir biyolojik saldırı olduğu iddiaları yepyeni bir boyut kazandı. Dünya ekonomisi ve siyasetine yön verdiği iddialarıyla pek çok komplo teorisinin merkezinde olan Rockefeller ailesine ait Rockefeller Vakfı'nın 2010 yılında yayınladığı bir raporda adeta günümüzdeki koronavirüs salgınının birebir anlatılması dikkat çekti.

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