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Koronavirüse karşı dolmuşuna maske takan Ankaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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KORONAVİRÜSE KARŞI DOLMUŞUNA MASKE TAKAN ANKARALI

’da bir dolmuş şoförü, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı. Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini dile getiren Adem Kaya, “Araçlarımızın hepsi halkın güvenliği, çocukların, yaşlıların rahat rahat inip binebilmesi için teker teker dezenfekte edilmiş olup halkın güvenliğine açık durumdadır” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi 'de de koronavirüs tedbirleri giderek arttı. 'da dolmuş şoförü olan bir vatandaşın koronavirüse dikkat çekmek için yaptığı hareket de ilgi gördü. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Abidinpaşa hattında dolmuş şoförü olan Adem Kaya, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı.

"TEKER TEKER DEZENFEKTE EDİLDİ"

Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini dile getiren Adem Kaya, "Araçlarımızın hepsi halkın güvenliği, çocukların, yaşlıların rahat rahat inip binebilmesi için teker teker dezenfekte edilmiş olup halkın güvenliğine açık durumdadır" dedi.

Kaya, "Bentderesi dolmuş duraklarında Siteler, Abidinpaşa, Akdere, Mamak; karşı komşu durağımız Etlik, Hasköy, Dışkapı hatlarında çalışan bütün araçlarımız teker teker dezenfekte edildi" ifadelerini kullandı.

Dezenfeksiyon çalışmalarını da anlatan Kaya; dolmuşların tavanında, yolcuların tutunduğu yerlerde, şoförün para kasının bulunduğu bölümde, kapı girişlerinde ve metal kısımlarda ilaçlama ve temizlik işlemi yapıldığını söyledi. Kaya, dezenfeksiyon işlemlerindeki destekleri için belediye ekiplerine de teşekkür etti.

"TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Dolmuşunun önüne maske takan Kaya, "Koronavirüsüne dikkat çekmek amacıyla böyle bir projemiz gerçekleşti ve tüm önlemler alındı" ifadelerini kullandı. Kaya, "Ülkemizin, bu sıkıntının da en kısa zamanda üstesinden gelebileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Koronavirüse karşı aracında başka tedbirler de alan Kaya, aracının içine terlik ve çöp kutusu da koydu.

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