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Bakanlık açıklama yaptı: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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’na bağlı Dikimevleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda gerçekleştirilen maske imalatı ile gerektiğinde ve halkın ihtiyacına destek verilecek.

'den yayılan ve 11 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı 'de tedbirler artırılırken 'ndan önemli bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı mücadele devam ederken gerektiğinde maske desteği verileceğini belirtti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.

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