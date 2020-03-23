İngiltere’de 18 yaşındaki genç koronadan hayatını kaybetti
İngiltere’de bilanço giderek ağırlaşıyor. Son yapılan açıklamaya göre korona sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükselirken 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği resmi kayıtlara girdi.
İngiltere, dün açıklanan resmi rakamların ardından ölen kişi sayısı 48 kişi artarak toplam vaka sayısı 5 bin 683 kişiye yükseldi. 18 yaşında hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmazken sağlık durumuyla alakalı da bilgi verilmedi.
VAKA SAYILARI ARTACAK
İngiltere sağlık örgütü, dün Başbakan Boris Johnson'ın yaptığı açıklamayı göstererek ''Vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına rağmen bazı İngilizlerin güneşli pazar gününde toplu halde sokakta olduğunu ve bu nedenle salgın her geçen gün artış gösterecektir'' açıklamasında bulundu.
"2 METRE KURALINA UYALIM"
Korona sebebiyle günlük gerçekleştirdiği basın toplantısına açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ''Birbirimize 2 metreden fazla yaklaşmamalıyız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip" açıklamasını yaptı.
"DAHA SERT YAPTIRIMLAR..."
Boris Johnson yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafelendirme uygulamasına uyulmadığı takdirde "Daha sert yaptırımlar uygulamamız gerekecek'' açıklamalarında bulundu.
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