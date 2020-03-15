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Son dakika: İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan flaş koronavirüs açıklaması: Ülkede herkes yakalanacak!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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TÜYLER ÜRPERTEN KORONA AÇIKLAMASI: ÜLKEDE HERKES YAKALANACAK!

Son dakika haberine göre; 'tan ülke için çok kritik koronavirüs () açıklaması geldi. Hancock, "Ülkede herkesin en az bir kez koronavirüsüne enfekte olacağını değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

'in Vuhan şehrinde il kez ortaya çıkan ve dünya çapınca 5 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor.

, ve 'da bilanço her geçen gün ağırlaşırken, 'den de çok korkunç bir açıklama yapıldı.

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"İNGİLTERE'DE HERKES VİRÜSE YAKALANACAK"

, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkede herkesin en az bir kez koronavirüsüne enfekte olacağını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, İngiltere Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı 1372'ye yükselirken, ölü sayısı 35'e ulaştı. Bakanlık, bugüne kadar toplam yaklaşık 50 bin kişinin test edildiğini belirtti.

NADINE DORRIES'TE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in virüse yakalanması dolaysıyla "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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