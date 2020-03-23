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Son dakika: El Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020
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EL BAB'DA BOMBALI TERÖR SALDIRISI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son dakika haberine göre 'nin kentinin doğusunda bulunan ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ilçesinde Al Farabi Hastanesi yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Saldırının / terör örgütü tarafından düzenlendiği öğrenildi.

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