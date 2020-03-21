Fransa'da halk hastaneleri yağmalamaya başladı! Maske ve dezenfektanlar çalındı

Fransa'da halk koronavirüse karşı tedbir alma işini abartarak hastaneleri yağmalamaya başladı. Panik halindeki insanlar, hastane depolarında sağlık personeli için ayrılan maskeler çalınırken duvarlarda asılı olan dezenfektanları sökerek sağlıkçıları tehlikeye atıyorlar. Farklı birçok hastanede yaşanan bu üzücü durum sonrası doktorlar ise kendilerini sadece bir kaç gün idare edecek maskelerinin kaldığına dair açıklama yapıyor. Bazı hastanelerin stokları ise tükenmiş durumda.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs, bazı ülkelerde salgından öte bir hal almaya başladı. Market stoklarının bitirilmesi, tuvalet kağıdı için birbirine döven insan görüntülerinden sonra üzücü bir haber de Fransa'dan geldi.

Montpellier Üniversitesi Hastanesindeki bir depodan sağlık personeli için ayrılan 10 binden fazla tıbbi maske çalındı. Bu da yetmezmiş gibi hastalarla temas eden sağlıkçılar için hastane duvarlarına asılan dezenfektanlar söküldü.



ÇOĞU HASTANEDE AYNI SORUN VAR

Bu durum sadece bir hastanede de yaşanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Périgueux Hastanesi de son zamanlarda yaşanan maske ve hidroalkolik jel hırsızlığının kurbanı oldu. Paris'te bulunan Necker Hastanesinden de yaklaşık 4 bin maske çalındı. Bicêtre, Bichat, Bretonneau ve La Pitié-Salpêtrière hastanelerinde ise düzinelerce maske kutusu kayboldu.

Mart ayı başında, 8 binden fazla maske ve yaklaşık bin 200 şişe hidroalkolik jel, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris'e (AP-HP) bağlı hastanelerden çalındı.





HIRSIZLARIN UĞRAK YERİ OLDU

Toplamda, mart ayının başında, 8 binden fazla maske ve bin 200 şişe hidroalkolik jel, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris'e (AP-HP) bağımlı hastanelerde çalınırken, Şubat sonunda Le Journal de Saône-et- Loire, Hôtel-Dieu du Creusot hastanesinden 3 bin maske çalındı.

DOKTORLARDAN ÇAĞRI: SON MALZEMELERİMİZ DE ÇALINDI

Fransa'da yayın yapan Le Fıgaro'nun haberine göre nadir ve pahalı hale gelen bu temel koruyucu malzeme için açıklama yapan hastane yönetimleri ellerinde kısıtlı kalan maske ve jeller konusunda uyarıda bulundu. Hastanelerin bazılarında kendilerini üç gün idare edecek kadar malzeme olduğu duyurusu yapılırken bazılarının ellerindeki son malzemeler de çalındı.