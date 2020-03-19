Fransa İçişleri Bakanı, korona karantinasını çiğneyenlere çok sert çıktı: Embesiller

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüsün merkezi haline gelen Avrupa’da ülkelerin aldığı önlemler artarken Fransa ve İtalya'da yetkililer karantina önlemlerini ihlal edenlerden şikayetçi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, önlemleri çiğneyenlerin 'embesil' olduğunu söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner "Bazıları kuralları çiğneyince kendini modern çağ kahramanı sanıyor - ama onlar birer embesil ve kendilerine de tehdit oluşturuyor" dedi.

ÇİN'İ GEÇEBİLİR

İtalya'da ise karantina ihlalleri nedeniyle bir bakanın getirdiği sokağa çıkma yasağı önerisi Başbakan Giuseppe Conte tarafından reddedildi. İtalya salgın başladığından beri en yüksek günlük ölüm rakamını açıkladı: 475.

Ülkedeki ölü sayısının Perşembe günü Çin'i geçeceği öngörülüyor. Çin'de bugüne kadar 3 bin 245 kişinin ölüm nedeni resmi kayıtlara Corona Virüsü olarak geçti.

ORDU ÖLÜLERİ TAŞIDI

Ansa haber ajansı, İtalya'da Çarşamba akşamı Bergamo kentindeki mezarlığın kapasitesini doldurması nedeniyle 30 araçlık bir askeri konvoy kent merkezindeki 70 ölüyü alarak şehir dışında bir krematoryuma götürdüğünü yazdı.

EKONOMİYE DESTEK OLMASI BEKLENİYOR

Rusya'da ilk resmi ölüm, Belçika'da yedi yeni ölüm, Danimarka'da ise iki yeni ölüm gerçekleşti. Öte yandan Avrupa Merkez Baknası'nın 750 milyar euroluk paketinin ekonomiye destek olması bekleniyor.

"VİRÜS BİZİ DAHA GÜÇLÜ BİR TOPLUM HALİNE GETİRECEK"

Perşembe sabahı Milan ve Paris'teki borsalardaki düşüş durdu. AMB Başkanı Christine Lagarde konuyla ilgili "Sıra dışı zamanlar sıra dışı önlemler gerektirir" dedi.

Çarşamba akşamı televizyonlardan ulusa seslenen ve güçlü bir konuşma yapan İspanya Kralı Felipe ise "Virüs bizi yenemeyecek aksine bizi daha güçlü bir toplum haline getirecek" dedi. İspanya'daki Corona Virüsü vakaları da hızla artıyor. Ülkedeki ölümlerin 79'unun huzurevlerinde yaşandığı belirtiliyor.