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Bulgaristan Savunma Bakanı Karakaçanov: Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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O ÜLKE AÇIKLADI: SADECE TÜRKİYE YARDIM EDİYOR

Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, koronavirüsün yayılmasını önleme malzemeleri konusunda ülkesine ’nin yardım ettiğini, ’dan tek bir maske dahi gelmediğini söyledi.

Epicenter enformasyon ve analiz sitesine açıklamalarda bulunan Karakaçanov, "Maske konusunda bize ve yardım ediyor, yani devletin ve kurumlarının küresel ölçekteki rolü konusunda dünyaya biraz farklı bakan ülkeler." dedi.

SERT AÇIKLAMA

Bulgar bakan, "'da, ülke vatandaşlarıyla ilgilenebilecek tek yapının, direktifler dağıtan ve ulus devleti yok etmekte kullandığı eşcinsel evlilikler ve diğer icat edilmiş fikirlerle meşgul olan pahalı bir Avrupa bürokrasisi değil, ulus devletin kendisi olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE BORİSOV ANLAŞMIŞTI

geçen hafta Türkiye'den 50 bin maske, 100 bin koruyucu giysi ve 100 bin koruyucu gözlük almıştı. Bu yardım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve arasında varılan anlaşma kapsamında yapılmıştı.

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Türkiye, 15 bin maske ve 85 bin koruyucu kostüm daha göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı. Bulgaristan ayrıca Vietnam, ve Çin'den de yardım alıyor.

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