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Son dakika: KKTC Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında 175 mülteciyi taşıyan tekne yan yattı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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175 MÜLTECİYİ TAŞIYAN TEKNE YAN YATTI!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında, 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı. Bunun üzerine bölgede bulunan polis, mültecileri sahile tahliye edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında, 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı. Bunun üzerine bölgede bulunan polis, mültecileri sahile tahliye edildi.

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