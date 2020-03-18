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Son dakika: Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Görünmeyen bir düşmanla savaştayız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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GÖRÜNMEYEN BİR DÜŞMANLA SAVAŞTAYIZ

Koronavirüs Çin'de başladı dünyaya büyük şok yaşattı. Avrupa'da da geniş çapta yayılan ölümcül virüs 'da 2 bin 503 can kaybına neden oldu. Konuya ilişkin konuşan Bulgaristan Başbakanı , koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı mücadele verirken, ve arasındaki mevcut anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Borisov, koronavirüse atıfta bulunarak, "Görünmeyen bir düşmanla savaştayız" dedi.

Bulgaristan Başbakanı , Avrupa Birliği () liderleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katıldıktan sonra basına açıklama yaptı.

ve AB arasındaki mevcut anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Borisov, Türkiye'nin bu anlaşmaya uyduğunu ifade ederek ülkede mülteci sorunu yaşamıyor olmalarını büyük avantaj olarak niteledi.

"GÖRÜNMEYEN BİR DÜŞMANLA SAVAŞTAYIZ"

Başbakan Borisov ayrıca Türkiye'nin AB ile anlaşmasına uyduğu için Bulgaristan sınırına yönelik mülteci akını yaşanmadığını ifade etti. AB üyesi ülkelerin, üye olmayan ülke vatandaşlarına 30 günlük geçici kısıtlama getirme kararına değinen Borisov, "Görünmeyen bir düşmanla savaştayız. Avrupa Komisyonu olarak üye olmayan ülkelerle sınırları kapatma kararı aldık. TIR'ların hareketi kısıtlanmayacak. Ekonomiyi sıkıntıya sokmamak için üretimin durmaması çok önemli" dedi.

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