Son dakika: Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Görünmeyen bir düşmanla savaştayız
Koronavirüs Çin'de başladı dünyaya büyük şok yaşattı. Avrupa'da da geniş çapta yayılan ölümcül virüs İtalya'da 2 bin 503 can kaybına neden oldu. Konuya ilişkin konuşan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı mücadele verirken, Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Borisov, koronavirüse atıfta bulunarak, "Görünmeyen bir düşmanla savaştayız" dedi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katıldıktan sonra basına açıklama yaptı.
Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Borisov, Türkiye'nin bu anlaşmaya uyduğunu ifade ederek ülkede mülteci sorunu yaşamıyor olmalarını büyük avantaj olarak niteledi.
"GÖRÜNMEYEN BİR DÜŞMANLA SAVAŞTAYIZ"
Başbakan Borisov ayrıca Türkiye'nin AB ile anlaşmasına uyduğu için Bulgaristan sınırına yönelik mülteci akını yaşanmadığını ifade etti. AB üyesi ülkelerin, üye olmayan ülke vatandaşlarına 30 günlük geçici kısıtlama getirme kararına değinen Borisov, "Görünmeyen bir düşmanla savaştayız. Avrupa Komisyonu olarak üye olmayan ülkelerle sınırları kapatma kararı aldık. TIR'ların hareketi kısıtlanmayacak. Ekonomiyi sıkıntıya sokmamak için üretimin durmaması çok önemli" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İranlı doktor gözyaşlarına bulundu!
- Çin'den ABD'ye misilleme
- Kosova Başbakanı panik yayan bakanı görevden aldı
- Trump yeni "korona" kararını açıkladı
- İngiltere'de bir Türk koronadan hayatını kaybetti
- Maduro'ya "korona" şoku! Teklif reddedildi
- Endonezya'da korkutan deprem!
- İlginç görüntü! Virüsten korunmak için...
- Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Corona virüsü 50 kişiye...
- İspanya'da korona vakası yükseliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?
- TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var?
- MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?
- Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?