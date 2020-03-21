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Papua Yeni Gine’de ilk korona vakası görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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O ÜLKEDE İLK KORONA VAKASI!

Güneybatı Pasifik yer alan ’de () ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı. Koronaya karşı mücadeleye hazırlanmak için yabancı uyrukluların ülkeye girişlerine bir hafta boyunca izin verilmeyecek.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başbakan James Marape, Singapur aktarmalı 'dan 'ye dönen 40 yaşlarındaki maden işçisinde ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

"TEST POZİTİF ÇIKTI"

Yapılan ikinci testin pozitif çıkmasının ardından bu kişinin tecrit edildiğini bildiren Marape, "Emin olmak için için iki test yaptık. İlk test negatif çıktı ancak kesin değildi. Ama ikinci bir test pozitif çıktı." bilgisini paylaştı.

ÜLKEYE GİRİŞLER KAPATILDI

Kimliğini açıklamadığı ilk vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede bir dizi tedbir alacaklarını vurgulayan Marape, sağlık ekiplerinin ve hastanelerin hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için pazardan itibaren yabancı uyrukluların ülkeye girişlerine bir hafta boyunca izin verilmeyeceğini belirtti.

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