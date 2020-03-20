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Son dakika: Afganistan'da Taliban'dan saldırı: 20'den fazla polis ve asker öldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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O ÜLKEDE ŞOK SALDIRI! ÇOK SAYIDA POLİS VE ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... 'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü. Ayrıca Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERİ: 'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan militanlarınca düzenlenen silahlı saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisi öldü.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri arasına sızan 6 militanın, Zabul vilayetindeki polis karakoluna silahlı düzenlediğini bildirdi.

Siyal, saldırıda güvenlik güçlerinin ağır kayıp verdiğini, sayının henüz netleşmediğini belirtti.

Öte yandan Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan ise saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hakbayan, saldırganların, karakoldaki silahları alarak bölgeden kaçtığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

AFGANİSTAN'DA BOMBALI SALDIRIDA 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Ayrıca Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Nahreyin ilçe Kaymakamı Fazluddin Muradi, basına yaptığı açıklamada, Nahreyin'in Şeyh Celal bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda, 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildiren Muradi, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.

Muradi, bombanın bölgeye Taliban üyelerince yerleştirildiğini öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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