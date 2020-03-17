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Rusya ve Japonya geliştirdi! Koronavirüsü (corona virüs) 30 dakikada tespit ediyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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RUSYA VE JAPONYA GELİŞTİRDİ! KORONAYI TESPİT EDİYOR

Koronavirüsü ( - ) tespit etmek ve virüsü yok etmek için dünya seferber oldu. ’da faaliyet gösteren () tarafından yayınlanan basın açıklamasında, Rusya ve ortak girişimiyle, koronavirüsü (Covid-19) 30 dakika tespit eden bir sistem geliştirdiklerini açıkladı. Test sisteminin geniş toplulukların hizmetine Nisan 2020’de sunulacağı ifade edildi.

Merkezi Moskova'da bulunan , ile birlikte kanda koronavirüsü tespit eden bir testi içeren sistem geliştirdiklerini açıkladı.

NE ZAMAN KULLANIMA GEÇECEK?

, sistemi 'Akıllı Amplifikasyon (SmartAmp) izotermal moleküler tanı yöntemi' olarak tanımladı. Bu hızlı test sisteminin Nisan 2020 tarihinde geniş kitlelerin kullanımına sunulacağı ifade edildi. Basın açıklamasında sistemin, 30 dakikada tanı koyabileceği, geniş laboratuvarlarda olduğu kadar küçük mobil taşınabilir laboratuvarlarda da kullanılabileceği açıklandı.

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"ÖRNEKLER ÇİN'DEN GETİRİDLİ"

RDIF ayrıca salgını ilk başladığında araştırmalarına başladığını ve Şubat ayında araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere ilk koronavirüs test örneklerinin 'den getirildiği ifade edildi.

Bahsi geçen bu test örneklerinin canlı virüs üzerinde gerçekleştirilen test örnekleri olduğu vurgulandı. RDIF Genel Müdürü Kirill Dmitriev basın bildirisinde yaptığı açıklamada salgının ilk başından itibaren RDIF ve uluslararası ortaklarının en etkili teknoloji ve metotları araştırdığını belirtti.

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