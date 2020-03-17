Rusya ve Japonya geliştirdi! Koronavirüsü (corona virüs) 30 dakikada tespit ediyor
Koronavirüsü (corona virüs - Covid-19) tespit etmek ve virüsü yok etmek için dünya seferber oldu. Rusya’da faaliyet gösteren Rus Direkt Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yayınlanan basın açıklamasında, Rusya ve Japonya ortak girişimiyle, koronavirüsü (Covid-19) 30 dakika tespit eden bir sistem geliştirdiklerini açıkladı. Test sisteminin geniş toplulukların hizmetine Nisan 2020’de sunulacağı ifade edildi.
Merkezi Moskova'da bulunan Rus Direkt Yatırım Fonu, Japonya ile birlikte kanda koronavirüsü tespit eden bir testi içeren sistem geliştirdiklerini açıkladı.
NE ZAMAN KULLANIMA GEÇECEK?
RDIF, sistemi 'Akıllı Amplifikasyon (SmartAmp) izotermal moleküler tanı yöntemi' olarak tanımladı. Bu hızlı test sisteminin Nisan 2020 tarihinde geniş kitlelerin kullanımına sunulacağı ifade edildi. Basın açıklamasında sistemin, 30 dakikada tanı koyabileceği, geniş laboratuvarlarda olduğu kadar küçük mobil taşınabilir laboratuvarlarda da kullanılabileceği açıklandı.
"ÖRNEKLER ÇİN'DEN GETİRİDLİ"
RDIF ayrıca koronavirüs salgını ilk başladığında araştırmalarına başladığını ve Şubat ayında araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere ilk koronavirüs test örneklerinin Çin'den getirildiği ifade edildi.
Bahsi geçen bu test örneklerinin canlı virüs üzerinde gerçekleştirilen test örnekleri olduğu vurgulandı. RDIF Genel Müdürü Kirill Dmitriev basın bildirisinde yaptığı açıklamada salgının ilk başından itibaren RDIF ve uluslararası ortaklarının en etkili teknoloji ve metotları araştırdığını belirtti.
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